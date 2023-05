Polizei Gütersloh

POL-GT: Seniorin vermisst - Bitte um Mitfahndung

Gütersloh (ots)

(AM) Seit Pfingstsonntag, 28.05.2023, gegen 17:40 Uhr wird eine 80Jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Die umfangreichen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Zuletzt wurde die Frau im Bereich der Neuenkirchener Straße in Gütersloh gesehen. Die Suche mit dem Mantrailer-Hund führte zu einer Bushaltstelle auf der Neuenkirchener Straße. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist oder war. Die Frau ist ca. 160 cm groß und schlank, ca. 55 KG schwer. Sie hat kurze dunkele Haare mit grauen Anteilen und ist vermutlich bekleidet mit Bluejeans, weißem T-Shirt und schwarzen gelochten Lederschuhen mit Absatz. Bei Antreffen bitte Hinweise an eine Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell