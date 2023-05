Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung - Geschwisterpaar aus Gütersloh vermisst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Seit Samstagmorgen, 20.05.2023, ca. 09:30 Uhr wird ein Geschwisterpaar aus Gütersloh vermisst. Die Eltern meldeten sich am Samstagabend bei der Polizei, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder machten. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich der 13-jährige Jamie Noel S., zusammen mit seiner 16-jährigen Schwester Mira S., zu Fuß von ihrem Zuhause an der Straße Müthers Kamp. Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei, unter Einbindung eines Mantrailer-Hundes, verliefen bis jetzt erfolglos. Die Kinder können wie folgt beschrieben werden: Jamie Noel ist ca. 163 cm groß, schlank, trägt vermutlich schwarze Turnschuhe und eine blaue Base-Cap mit brauner Schrift. Mira trägt eine Brille, ist mit einer weißen Jogginghose, einer weißen Jacke und mit weißen Schuhen bekleidet. Eines der Kinder führt vermutlich einen rosafarbenen Rucksack mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Kinder bitte umgehend an die Polizei Gütersloh unter 05241 8690 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell