Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Seit Ende April wird die 13-jährige Bushra S. vermisst. Das Mädchen ist in einer Gütersloher Einrichtung untergebracht und in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängig gewesen. Den Erkenntnissen zufolge könnte sich die 13-Jährige in den Räumen Gütersloh, Bielefeld oder auch Ahlen aufhalten.

Derweil wurden auf dem Fahndungsportal des LKA NRW ein Bild sowie eine Beschreibung der Vermissten eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/105759

Hinweise zur gesuchten Person nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

