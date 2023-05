Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste Frau zu Fuß aus Halle unterwegs

Gütersloh (ots)

Halle (UK)- Seit gestern (14.05.23) am frühen Abend wird die 79-jährige Brigitte-Gerda HENNING aus Halle (Innenstadt) vermisst. Sie ist 170 cm groß, Brillenträgerin und hat graue Haare, trägt eine schwarze Winterjacke und hat eine größere dunkle Tasche bei sich. Sie ist altersbedingt orientierungslos und hat demente Ansätze. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es bislang nicht, den Aufenthaltsort zu ermitteln. Sie dürfte zu Fuß in unbekannte unterwegs sein. Hinweise zur gesuchten Person bitte an die Polizei in Gütersloh (05241-869-0)oder jede andere Polizeidienststelle richten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell