Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Mastholte-Süd

Gütersloh (ots)

Am Dienstagnachmittag (21. Februar 2023, 15:25 Uhr) ereignete sich auf der Lippstädter Straße in Mastholte-Süd ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Rietberg (MG). Ein 20-jähriger Lippstädter befuhr gegen halb vier am Nachmittag die Lippstädter Straße in Mastholte in südliche Richtung. Dabei kam der Fiat-Bravo-Fahrer ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW-Sharan eines 65-jährigen Mannes, der ebenfalls aus Lippstadt stammt. Durch den Zusammenstoß wurde der 20-Jährige lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund geflogen.

Der 65-jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

