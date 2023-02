POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung: 15jährige Jugendliche vermisst

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - Mit Weiberfastnacht begann auch im Kreis Gütersloh die Karnevalssaison 2023. Nach zwei Jahren Pause waren wieder zahlreiche feierfreudige Menschen in den Hochburgen Schloß Holte-Stukenbrock, Rietberg und Harsewinkel unterwegs. In Schloß Holte-Stukenbrock waren ca. 5.000 Besucher, in Rietberg waren es schätzungsweise 15.000 und in Harsewinkel geht die Polizei von 2.000 ...

