Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier Verletzte nach Kollision mit Lkw

Gütersloh (ots)

Langenberg (TP) - Am späten Freitagabend (30.12.22, 23:50 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Wiedenbrücker Straße (B55)/Rietberger Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer, der die Bundesstraße aus Lippstadt kommend befuhr, an der o.a. Kreuzung nach links in die Rietberger Straße abzubiegen. Hierbei übersah der aus Münster stammende Fahrzeugführer vermutlich einen Daimler Benz Sattelzug mit Auflieger, der von einem 67-jährigen Rietberger auf der Bundesstraße in Richtung Lippstadt geführt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurden die vier Insassen des Pkw, zum Teil schwer- aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Nach Erstversorgung am Unfallort, durch Besatzungen mehrerer Rettungswagen, wurden die Verletzten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gefahren. Während der LKW leichter beschädigt wurde und fahrbereit blieb, musste die Mercedes Benz A-Klasse durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle kurzfristig umgeleitet werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 8690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell