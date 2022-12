Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Rietberger Straße - neun Verletzte

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt neun verletzten Männern kam es am Freitagmorgen (30.12., 02.30 Uhr) auf der Rietberger Straße in Höhe der Straße Zur Flammenmühle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand zum Unfallzeitpunkt ein mit acht Personen besetzter Ford Transit unbeleuchtet auf der Rietberger Straße in Höhe der Straße zur Flammenmühle. Daraufhin fuhr ein 63-jährige Ford Grand C-Max Fahrer, welcher auf der Rietberger Straße in Richtung Rheda-Wiedenbrück entlang fuhr, auf den Transit auf. Dessen 22-jähriger Fahrer gab an, dass der Transit auf der Straße stand, da der Motor des Wagens aufgrund einer Fehlbedienung kurz zuvor ausgegangen war. Durch den Aufprall wurden alle Unfallbeteiligten verletzt. Der Fahrer des Ford Grand C-Max leicht und der Ford Transit Fahrer ebenfalls leicht. Sechs (19, 20, 23, 29, 35 und 47 Jahre alt) der sieben Mitfahrer wiesen ebenfalls leichte Verletzungen auf. Ein siebter Mitfahrer, ein 39-jähriger Rietberger, erlitt schwere Verletzungen. Mit mehreren Rettungswagen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden liegt bei schätzungsweise 9500 Euro. Die Unfallstelle wurde rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell