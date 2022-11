POL-GT: 33-jähriger Lars H. weiterhin vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter beabsichtigten am frühen Samstagmorgen (19.11., 03.20 Uhr) in ein Büro an der Bielefelder Straße einzubrechen. Zeugen wurden auf einen lauten Knall aufmerksam. Vermutlich wurden die Einbrecher durch ihre Rufe gestört. Sie gelangten nicht in das Gebäude. Eine Fensterscheibe wurde beschädigt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu ...

mehr