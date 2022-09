POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung - 21-jährige Frau vermisst

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Zivil ermittelnde Polizeibeamte wurden am Mittwoch (21.09., 13.50 Uhr) auf zwei Männer in einem Supermarkt an der Berliner Straße aufmerksam. Beide konnten dabei beobachtet werden, als sie in dem Markt mehrere Flaschen Alkoholika in ihre Kleidung steckten. Als sie ohne zu bezahlen den Markt verließen, sprachen die Polizisten die ...

mehr