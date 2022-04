POL-GT: Pkw schneidet Bus - 45-Jährige leicht verletzt

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten in der Sonntagnacht (03.04., 02.25 Uhr) zu einem Carportbrand an der Straße Pulverdamm aus. Das Feuer beschädigte den Carport erheblich. Zudem geriet die angrenzende Gebäudefassade des Einfamilienhauses in Mitleidenschaft. Die eingesetzten Löschkräfte konnten den Brand löschen. Alle Personen hatten das Wohnhaus bereits verlassen und blieben ...

