POL-GT: Verkehrsunfall mit 14 jährigen Radfahrer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (GA) - Am Dienstagnachmittag (15.11.,16.45 Uhr) kam es auf der Nonenstraße zu einem Unfall zwischen einem 14-jährigen Radfahrer und dem 47-jährigen LKW eines Rheda-Wiedenbrückers.

Ersten Ermittlungen nach ist der 14-jähriger Radfahrer aus einer Hofeinfahrt auf die Nonnenstraße gefahren. Verkehrsbedingt staute sich der Verkehr zu dem Zeitpunkt an der Kreuzung Nonenstraße/ Fürst-Bentheim-Straße. Beim Queren der Straße stieß der 14-Jährige auf seinem Rad mit dem LKW zusammen. Der 14 jährige Radfahrer verletze sich dabei leicht. An dem LKW und an dem Rad entstand jeweils geringer Sachschaden.

