Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisstensuche nach dem Erwachsenen Torben K.

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 15.09.2021 hat sich im Verlauf des Vormittags der 39- jährige Erwachsene Torben K. aus dem Stadtgebiet Gütersloh in unbekannte Richtung entfernt. Herr K. befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt womöglich ärztliche Hlfe. Herr K. ist unterwegs mit seinem PKW Skoda, Farbe weiß, Kennzeichen GT- TK 313. Da keine Kontakt- bzw. Anlaufadressen bekannt sind, kann nicht ausgeschlossen werden,dass sich Herr K. über das Kreisgebiet Gütersloh hinaus entfernt hat und sich derzeit an einem unbekannten Ort im Bundesgebiet aufhält. Hinweise zum Aufenthaltsort des Torben K. oder zu dem von ihm geführten PKW nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241 869-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

