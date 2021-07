Polizei Gütersloh

POL-GT: Vater mit Säugling von Hundehalterin angegriffen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Dienstagabend (13.07., 22.00 Uhr) wurde ein 45-jähriger Gütersloher am See in Avenwedde, zwischen der Mageburger Straße und dem Lorbeerweg, von einer bislang unbekannten Hundehalterin angegriffen. Der Gütersloher trug zum Zeitpunkt seinen wenige Wochen alten Sohn in einer Babytrage vor seinem Oberkörper.

Der 45-Jährige war mit seiner Frau und seinem Sohn am See spazieren, als ihm eine weibliche Person auf einem Fahrrad entgegenkam, die zwei nicht angeleinte Hunde mit sich führte. Einer der beiden Hunde sei auf den Gütersloher zugelaufen und unvermittelt an seinem Oberkörper, in Höhe des Säuglings in der Babytrage, hochgesprungen. Um seinen Sohn zu schützen, trat der 45-Jährige nach eigener Aussage den Hund zur Seite.

In Folge fuhr die unbekannte Radfahrerin auf den Gütersloher zu, hielt neben ihm an, trat ihn mit beschuhtem Fuß gegen sein Bein und schlug gegen seinen Oberkörper. Der Gütersloher kann nicht ausschließen, dass auch sein Sohn von den Schlägen getroffen wurde. Im Anschluss fuhr die Unbekannte mit ihrem Fahrrad davon. Sie konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50-55 Jahre alt - ca. 1,70m- 1,75m groß - korpulente Statur -kurze, lockige Haare - grünlich/ beige Weste

Die Frau führte ein dunkles Damenfahrrad mit sich. Der erste Hund hatte ein rötlich, kräuseliges Fell und eine Schulterhöhe von ungefähr 60 cm. Der zweite Hund war circa 80 cm groß und hatte ein schwarzes Fell.

Zu den Verletzungen konnten zum Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der Gütersloher beabsichtigte sich und seinen Sohn selbstständig in ärztliche Behandlung zu geben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die Tatzeit am oder in der Nähe des Sees in Avenwedde eine Frau mit zwei Hunden gesehen? Wer kann Angaben zu dieser unbekannten Radfahrerin machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell