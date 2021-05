Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste Frau vermutlich mit Pkw unterwegs

Gütersloh (ots)

Verl (TP) - Seit dem heutigen Morgen (Donnerstag, 27.05.21) wird die 39-jährige Brigitte Graute aus Verl-Kaunitz vermisst. Sie ist ca. 181 cm groß, hat rote gelockte, über die Schulter reichende, Haare und trägt hellbeige Oberbekleidung. Nach Auskunft des Ehemanns hat sich Frau Graute gegen 09:15 Uhr, mit dem Pkw VW Passat Kombi, grau, OS-H 3620, mit Fahrradheckträger, von der Wohnanschrift in unbekannte Richtung entfernt. Ihr gegenwärtiger Aufenthalt ist nicht bekannt. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Hinweise zur gesuchten Person und/oder zum gesuchten Fahrzeug bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

