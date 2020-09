Polizei Gütersloh

POL-GT: 90-jähriger Mann in Neuenkirchen vermisst, umfangreiche Suchmaßnahmen

Gütersloh (ots)

Rietberg-(LG)- Seit Samstag, 26.09.2020, wird der 90 Jahre alte Otto Zismann aus Neuenkirchen vermisst. Seine Tochter meldete sich um 20.30 Uhr bei der Polizei, weil ihr pflegebedürftiger Vater nicht zu Hause war. Die Tochter hatte den Vater zuletzt am Samstagmorgen zu Hause aufgesucht, bei dieser Gelegenheit hatte er angekündigt, dass er zum Angeln aufbrechen wollte. Am Abend hat die Tochter dann festgestellt, dass der Vater nicht mehr im Haus war, seine Angel und sein Rollator fehlten ebenfalls. Umfangreiche Suchmaßnahmen am Abend und in der Nacht führten nicht zum Auffinden des alten Herrn. Bei der Suche wurde neben einem Mantrailinghund er Polizei auch eine Drohne der Feuerwehr eingesetzt. Heute wird die Suche mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einer Rettungshundesstaffel des DRK fortgesetzt. Herr Zismann ist 90 Jahre alt, 180 cm groß und geht in gebückter Haltung. Er ist vermutlich mit einem schwarzen Anzug bekleidet und führt seinen Rollator sowie seine Angel mit.

