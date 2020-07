Polizei Gütersloh

POL-GT: Bedrohung durch 34-Jährigen erfordert Polizeieinsatz mit starken Kräften

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Montagnachmittag (14.07., 14.07 Uhr) kam es an der Hagedornstraße, in einem Wohnhaus für betreutes Wohnen, zu einer Bedrohung durch einen 34-jährigen Bewohner.

Vorausgegangen war ein Streit mit zwei Betreuern. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation bedrohte der 34-Jährige die beiden unvermittelt mit einem in der Wohnung liegenden Messer. Im weiteren Verlauf zog sich der Mann in sein Appartment zurück und verbarrikadierte sich dort. Alle weiteren Bewohner sowie Betreuer des Hauses konnten in der Folge das Haus verlassen und wurden sicher untergebracht.

Das Wohnhaus wurde durch starke Polizeikräfte umstellt, so dass für umliegende Anwohner keine weitere Gefahr bestand.

Gegen 18.11 Uhr konnte der 34-Jährige mit Hilfe von Spezialeinheiten festgenommen werden. Eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik wurde durch das Ordnungsamt Halle veranlasst. Weiterhin wird die Einleitung eines Strafverfahrens geprüft.

