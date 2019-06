Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung in Discothek - zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Sonntag (23.06., 03.20 Uhr) ist es in einer Discothek an der Röntgenstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei welcher zwei Männer verletzt wurden.

Eine zunächst verbale Streitigkeit auf der Tanzfläche endete in einem handfesten Streit. Zeugenangaben nach, schlug einer der Beteiligten dabei mit einer Glasflasche. Tatverdächtig ist ein 41-jähriger Verler.

Ein 28-jähriger Mann aus Hamburg und ein 41-Jähriger aus Moers mussten anschließend mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren werden.

Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Er war alkoholisiert. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

