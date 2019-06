Polizei Gütersloh

POL-GT: Cannabis - 22-Jähriger leistet Widerstand und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am frühen Dienstagmorgen (04.06., 00.15 Uhr) wurden zivile Polizeibeamte in der Straße Am Dettmers Bach im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf einen silberfarbenen BMW aufmerksam, neben sich zwei Männer befanden. Daraufhin hielten die Polizeibeamten an, um die beiden zu überprüfen. Bereits beim Aussteigen aus dem zivilen Streifenwagen nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch wahr.

Nachdem sich die Polizeibeamten als solche zu erkennen gegeben und ausgewiesen hatten, wurde einer der Männer sofort nervös. Er ging um das Auto herum und versuchte, dort mehrere Tütchen mit Cannabis zu verstecken. Als die Polizeibeamten ihn daraufhin aufforderten, diese herauszugeben, kam es zu einem Gerangel zwischen ihnen. Der Tatverdächtige konnte sich von den Polizeibeamten losreißen und zu Fuß über die Straße Am Dettmers Bach in Richtung Kolonatsweg und Grenzweg flüchten. Obwohl ihm einer der Polizeibeamten folgte, gelang dem Beschuldigten die Flucht.

Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 22-Jährigen Gütersloher handelte.

Die Durchsuchung des zurückgebliebenen Mannes - ein 23-jähriger Gütersloher - sowie des Autos verlief indes negativ.

Gegen den flüchtigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

