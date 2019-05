Polizei Gütersloh

POL-GT: Autodiebe flüchteten unverrichteter Dinge

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (CK) - Am späten Donnerstagabend (30.05., 23.10 Uhr) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge drei Männer, die sich an einem VW Touareg zu schaffen machten, der auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße abgestellt worden war - ganz offensichtlich in der Absicht, diesen zu stehlen.

Da der Zeuge den Besitzer des Fahrzeuges kannte und durch ein Telefonat ausgeschlossen hatte, dass sich dieser selbst in dem Auto befand, rief er die Polizei.

Weiterhin holte er ein zweites Fahrzeug hinzu, um den Touareg zuzuparken und so einen Diebstahl durch die Unbekannten zu vermeiden. Als der entschlossene Zeuge nur Minuten später zum Tatort zurück kam, waren die Täter bereits ohne den Touareg geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat die Tatverdächtigen beobachtet oder kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

