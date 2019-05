Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall mit vier Beteiligten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Dienstagnachmittag (21.05., 16.00 Uhr) befuhren ein 50-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Hyundai i40, ein 55-jähriger Gütersloher mit seinem VW Golf sowie ein 21-jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Seat Ibiza in genannter Reihenfolge die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Gütersloh.

Der VW-Fahrer musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand seines Autos bremsen; vor ihm stand bereits der Hyundai. In dieser Situation fuhr der 21-Jährige mit seinem Seat hinten auf den Golf auf, der seinerseits auf den Hyundai geschoben wurde.

Ein diesem Trio nachfolgender 28-jähriger Mann aus Oelde bremste mit seinem Mercedes ab, versuchte noch nach rechts auszuweichen, stieß aber seitlich gegen den Seat.

Bei diesem Unfall wurde der Beifahrer des 21-Jährigen leicht verletzt. Alle anderen Autofahrer blieben unverletzt.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

