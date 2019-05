Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Mann zeigt sich 11-Jährigem

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (CK) - Wie der Polizei erst am späten Montagnachmittag bekannt wurde, hielt sich ein 11-jähriger Junge aus Bielefeld am Freitagnachmittag nach Schulschluss (03.05., 13.55 Uhr) an der Bushaltestelle der Gesamtschule an der Dechant Brill Straße auf und wartete dort auf den Bus.

In dieser Situation kam ein bislang unbekannter Mann hinzu, der sich dem Kind dann in Scham verletzender Weise zeigte. Der Junge ging daraufhin weg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 40 Jahre, normale Statur, 180 cm groß, dunkle Haare, leichter Vollbart, blauer Hose und grauem Pullover, vermutlich Arbeitskleidung, eventuell südländischer Typ.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder hat den Täter beobachtet?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

