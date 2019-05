Polizei Gütersloh

POL-GT: Dreiste Unfallflucht auf Parkplatz geklärt!

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JF) - Am Freitagmittag (03.05., 13.20 Uhr) touchierte eine bis dahin unbekannte Skoda-Fahrerin beim Rangieren in eine Parklücke auf einem Supermarktparkplatz an der Friedrichsdorfer Straße einen geparkten Ford.

Im Anschluss an den Zusammenstoß stieg die Skoda-Fahrerin aus ihrem Fahrzeug und ging in den Supermarkt, obwohl sie von einem aufmerksamen Zeugen, der den Zusammenstoß beobachtete angesprochen wurde.

Die uneinsichtige Skoda-Fahrerin kümmerte sich nicht um ihre Pflichten als Unfallverursacherin und um den entstandenen Schaden.

Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten noch am Unfallort auf die Verursacherin treffen und die Flucht klären.

Es handelte sich um eine 75-jährige Gütersloherin, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Außerdem wurde aufgrund der Schadenshöhe der Führerschein der 75-Jährigen sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell