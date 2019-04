Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall - beide wollen Grün gehabt haben - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Bereits am Donnerstag letzter Woche (11.04., 19.40 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Carl-Bertelsmann-Straße/Kampstraße/Annenstraße.

Trotz polizeilicher Ermittlungen konnte bislang der genaue Unfallhergang nicht geklärt werden, da beide Beteiligte angeben, jeweils bei Grünlicht gefahren zu sein.

Ein 57-jähriger Mann aus Verl befuhr zur Unfallzeit mit seinem Ford Transit die Annenstraße in Fahrtrichtung Carl-Bertelsmann-Straße.

In Höhe der Kreuzung Annenstraße/Carl-Bertelsmann-Straße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi A 4 einer gleichaltrigen Frau aus Gütersloh kam, die die Carl-Bertelsmann-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts gefahren war.

Dabei wurde die 57-jährige Frau leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das Klinikum Gütersloh gebracht. Der Fahrer des Fords blieb unverletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann sich an diesen Unfall erinnern und hat gesehen, wie die Ampeln zum Zeitpunkt des Unfalls geschaltet waren?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

