Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrolle mit dem Zoll, dem Amt für Abfallwirtschaft der Bezirksregierung Detmold und dem Verkehrsdienst

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am 11.04.2019, in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr führte die Polizei Gütersloh an der Bundesstraße 61 Schwerlastkontrollen durch. Unterstützt wurden die Beamten des Verkehrsdienstes dabei vom Amt für Abfallwirtschaft der Bezirksregierung Detmold und dem Zoll.

Im Fokus der Beamten standen dabei unter anderem Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, technische Mängel, Ladungssicherung, Abfalltransporte sowie illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit.

Insgesamt wurden 30 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer überprüft. Hierbei wurde an einer Sattelzugmaschine eine gebrochene Bremsscheibe und an einem LKW- Anhänger ein schwerer technischer Mangel an der Muldenbefestigung festgestellt. Beiden Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Bußgeldanzeigen gefertigt.

In letzter Konsequenz verursachen solche gravierenden Mängel Verkehrsunfälle mit schweren Personen- und Sachschäden. Von den Beamten des Zolls wurden im Rahmen der kooperativen Kontrolle zwei Personen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes in Deutschland vorläufig festgenommen.

Des Weiteren wurden auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, dem Abfallrecht, der Einhaltung von Gewichten und der Ladungssicherung festgestellt. Die Polizei und das Amt für Abfallwirtschaft leiteten elf Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und ahndeten weitere sieben Verstöße mit Verwarnungsgeldern. Vier ausländische Verkehrsteilnehmer mussten zur Durchführung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung vor Ort entrichten.

Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh mit den Kooperationsbehörden weitere Kontrollaktionen im Sinne der Verkehrssicherheit durchführen.

