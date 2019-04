Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher hebeln Tresor auf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Donnerstag (11.04.) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstür in ein Bekleidungsgeschäft an der Kampstraße ein. In den Innenräumen hebelten die Täter eine weitere Tür auf und gelangten so schließlich in einen Raum für Mitarbeiter. Hier machten sie sich an einem Tresor zu schaffen, den sie aufbrachen und die Bargeldbestände daraus entwendeten.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter schließlich wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts an der Kampstraße gesehen oder kann sonst Hinweise dazu geben?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

