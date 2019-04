Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub an der Langen Straße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Auf einem Parkplatz an der Langen Straße ist es am Dienstagabend (09.04., 20.35 Uhr) zu einem Raub gekommen.

Ein 53-jähriger Mann ging mit zwei Taschen in der Hand von dem Parkplatz in Richtung Lange Straße, als er von hinten geschubst wurde. Er fiel zu Boden und ließ dabei die Taschen fallen. Diesen Moment nutzten die Täter und rannten mit den Taschen in den Händen davon in Richtung Lange Straße davon.

Die drei Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Einer hatte ein schlankes Gesicht, dunkle und leicht gewellte Haare, einen dunklen Teint, war ca. 20 Jahre alt, trug eine helle Jogginghose und eine helle Bomberjacke mit einem Fellkragen an der Kapuze

Der zweite Mann hatte eine kräftige Statur, blonde kurze Haare, war etwas älter als der erste Mann, trug ein graues Sweatshirt und eine mittelblaue Jeans. Die dritte Person trug einen grauen Kapuzenpulli (tief ins Gesicht gezogen) und eine mittelblaue Jeans.

Bei den Taschen handelte es sich um eine schwarze Tasche und bei der anderen um eine schwarze Laptop-Nylontasche mit einem grauen Streifen. In der Tasche war ein Laptop mit Zubehör.

Der Mann wurde durch den Sturz auf den Boden leicht verletzt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

