Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Sporthalle und Tennisheim

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Sonntag (31.03.) drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Sporthalle an der Straße Am Anger sowie eine Tennishalle an der Straße Im Reke ein. Aufgrund derselben Vorgehensweise der Täter ist davon auszugehen, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht.

Am Anger hebelten die Täter eine Tür zu einer Doppelgarage am Sportplatz der Hauptschule Ost auf. Des Weiteren öffneten sie gewaltsam sie eine Tür und ein Fenster des nebenstehenden Umkleidegebäudes.

Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Weiterhin drangen vermutlich dieselben Täter gewaltsam in zwei Lagerräume eines Tennisclubs an der Straße Im Reke ein. Hieraus stahlen die Unbekannten verschiedene Werkzeuge und zwei Tennisschläger, womit sie schließlich wieder vom Tatort flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag an den Tatorten beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell