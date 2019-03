Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag - die Fahrradsaison beginnt

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Mit den ersten warmen Tagen beginnt die Fahrradsaison. Zeit, sich Gedanken über den verkehrssicheren Zustand Ihres Rades zu machen. So haben Sie nicht nur viel mehr Fahrspaß, sondern können in einer brenzligen Situation schneller reagieren oder werden besser gesehen. Worauf sollten Sie achten? Funktionieren die Bremsen des Rades nach dem Winter noch einwandfrei? Machen Sie einen Bremstest. Ein verkehrssicheres Fahrrad muss zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen haben.

Zudem sollten die Beleuchtungseinrichtungen des Rades funktionieren. In der Straßenverkehrszulassungsordnung heißt es, dass die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sein müssen, sowie ständig betriebsfertig sein sollen (§ 67 StVZO, Absatz 1). Der Frontscheinwerfer muss ein weißes Licht haben. Das Rücklicht ein rotes Licht. Geändert hat sich bereits vor einigen Jahren, dass die Front- und Rückstrahler nicht mehr nur dynamobetrieben sein müssen. Eine Akku- oder Batterie versorgte Beleuchtung (StVZO Zulassung beachten; meist eine Wellenlinie mit dem Buchstaben K und einer Zahlenkombination) ist ebenfalls erlaubt. Zudem sollte das Fahrrad Reflektoren in den Speichen, vorne und hinten, sowie an den Pedalen haben und eine Klingel.

Es gibt Ausnahmen für Rennräder unter 11 Kilo. Scheinwerfer und Schlussleuchte müssen an diesen Rädern nicht zwingend fest angebracht sein: Sie sollten lediglich mitgeführt und bei Bedarf genutzt werden.

Verunglückte Radfahrer stellen im Kreis Gütersloh einen Anteil von mehr als 30 % an der Gesamtanzahl der bei Verkehrsunfällen Verletzten dar; im Vergleich zum Jahr 2017 ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern (inklusiv Pedelecfahrern) nochmals deutlich gestiegen. (2017: VU mit Radfahrer 675 mit 491 Verletzten; 2018: VU 772 mit 588 Verletzten). Mit der Aktion "Radschlag" sollen Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrern durch konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen von und gegenüber Fahrradfahrern bekämpft werden. Ein weiteres Ziel ist die Bekämpfung von Fahrraddiebstählen sowie die Erhöhung der Aufklärungsquote durch Personen- und Fahrradkontrollen.

Mit einem verkehrssicheren Fahrrad tragen sie einen großen Anteil dazu bei, sich selbst und andere vor schweren Unfallfolgen zu schützen. Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns gerne an!

