Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeuge beobachtet Unfallflucht und notiert sich das Kennzeichen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JF) - Ein bis dahin unbekannter BMW-Fahrer touchierte am Montagnachmittag (18.03., 15.00 Uhr) beim Rangieren auf einem Parkplatz einer Arztpraxis an der Carl-Bertelsmann-Straße einen geparkten VW-Sharan.

Der Fahrer des beschädigten VW-Sharans befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und merkte den Zusammenstoß. Er stieg unmittelbar nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug und versuchte den BMW-Fahrer noch durch Klopfen an die Scheibe zum Anhalten zu bewegen, was ihm nicht gelang.

Der unbekannte BMW-Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der VW Sharan- Fahrer notierte sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen BMWs und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen zu dem unfallflüchtigen BMW wurden eingeleitet und dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell