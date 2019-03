Polizei Gütersloh

POL-GT: Mann beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Gütersloh (ots)

Versmold (JF) - Ein bis dahin unbekannter Seat-Fahrer befuhr am Freitagmittag (01.03., 12.10 Uhr) die Gestermannstraße und kam aus nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen und Kantsteine und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Ein aufmerksamer Zeuge, der hinter dem Seat in gleiche Fahrtrichtung fuhr, beobachtete den Unfall, merkte sich das Kennzeichen und sah, wie der Seat-Fahrer auf dem Brüggekamp in Höhe eines Supermarktes anhielt und den Schaden an seinem Seat begutachtete.

Der Zeuge verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 23-jährigen Mann aus Versmold, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

