Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht geklärt - Frau beschädigt Fahrzeug und wird beobachtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JF) - Am Dienstagnachmittag (26.02., 15.50 Uhr) beschädigte eine bislang unbekannte BMW-Fahrerin beim Rangieren in einem Parkhaus an der Eickhoffstraße einen geparkten Skoda.

Im Anschluss verließ die BMW-Fahrerin das Parkhaus in unbekannte Richtung, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Zusammenstoß beobachten und sich das Kennzeichen notieren.

Die Ermittlungen zu der BMW-Fahrerin dauern an.

