Polizei Gütersloh

POL-GT: Baustellendiebstähle in Spexard

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Wie bereits am Montag (11.02.) veröffentlicht, kam es an einer größeren Baustelle Am Hüttenbrink / Spexarder Straße zu einem Aufbruch eines Baucontainers. Das Diebesgut, Werkzeug, wurde durch die Täter mit Schubkarren abtransportiert. Diese Schubkarren wurden samt Diebesgut später durch Zeugen am Berensweg aufgefunden.

Zudem ist es zu einem weiteren Aufbruch eines Containers an der Baustelle zwischen Freitagabend (08.02., 20.00 Uhr) und Montag (11.02., 06.00 Uhr) gekommen. Dabei wurde ebenfalls eine große Anzahl Werkzeug gestohlen. Zudem beschädigten die Täter Baustellenfahrzeuge.

Am Mittwochvormittag wurden zudem zwei Fälle der Polizei gemeldet, in denen jeweils eine größere Menge Dieselkraftstoff aus zwei in der Nacht abgestellten Baggern abgezapft wurde. Die erste Tat ereignete sich ebenfalls am Wochenende (08.02. bis 11.02.). Die zweite Tat erfolgte zwischen Dienstagabend (12.02.) und Mittwochmorgen (13.02.)

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen rund um die Baustelle Am Hüttenbrink gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell