POL-GT: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten und alkoholisiertem Fahrzeugführer

Gütersloh (ots) - Halle/Westf. (SL) - Am Freitagabend (30.11.2018, 22.08 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Lange Straße Ecke Werther Straße ein Auffahrunfall mit insgesamt fünf verletzten Personen. Ein 47-jähriger Borgholzhausener befuhr mit seinem schwarzen BMW die Lange Straße aus Richtung Bielefeld kommend in Fahrtrichtung Osnabrück. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen mit vier Personen besetzten Seat auf, welche an der Kreuzung verkehrsbedingt warten musste. Der BMW-Fahrer wurde durch den Aufprall ebenso wie die 29-jährige Gütersloherin, welche den Seat führte, schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei Mitinsassen des Seat wurde leicht verletzt. Da während der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer festgestellt wurde, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 20000 Euro geschätzt. Die Lange Straße wurde während der Unfallaufnahme zwischen der Wertherstraße und der Bahnhofstraße für zirka zwei Stunden gesperrt.

