POL-GT: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (AK) - Am Sonntag, dem 25.11.2018, gegen 15:25 Uhr, war eine 32jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Ford auf der Straße Marburg in Richtung Oelde unterwegs. In Höhe Haus Nr. 28 geriet der PKW ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache außer Kontrolle und geriet ins Schleudern. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich und kam im Straßengraben entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der im Fahrzeug mitfahrende 5jährige Sohn wurde schwer verletzt (keine Lebensgefahr) in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell