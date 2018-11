POL-GT: Unfall zwischen Fahrradfahrerin - 81- Jährige verletzt sich schwer

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Auf der Brockhäger Straße ist es am Mittwochmittag (14.11., 13.30 Uhr) in Höhe des Nordrings zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 81-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein 17-Jähriger Gütersloher beabsichtigte mit seinem Fahrrad von der Brockhäger Starße kommend über den Nordring in Richtung Gütersloh Innenstadt zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrerin. Die Gütersloherin stürzte zu Boden. Mit einem Krankenwagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 17-Jährige Gütersloher wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell