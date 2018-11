POL-GT: Geldwechseltrick, Diebstahl - Fahndung mit Bildern

2 weitere Medieninhalte

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Im April (12.04., 09.45 Uhr) spähten zwei bislang unbekannte Frauen zunächst die PIN eines Geschädigten an der Kasse eines Lebensmittelmarktes an der Mühlenstraße aus. Anschließend sprachen zwei Damen mit dem sogenannten Geldwechseltrick den Geschädigten auf dem Parkplatz an. Dabei entwendeten sie die EC Karte des Mannes. Anschließend kam es zu einer Bargeldabhebung durch eine Tatverdächtige an einem nahegelegenen Bankinstitut. Die erste Tatverdächtige, welche auch die Bargeldabhebung tätigte, ist weiblich, trug zur Tatzeit einen langen schwarzen Mantel, blaue Jeans, ein dunkles Kopftuch, einen blauen Rundschal und weiße Schuhe mit auffallend silberner Applikation. Wer kennt die Personen auf den Bildern? Wer kann Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Diese Fahndung ist auch im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: htt ps://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/steinhagen-tri ckdiebstahl-betrug

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell