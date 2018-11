POL-GT: Autobrand an der Varenseller Straße

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (13.11., 01.40 Uhr) bemerkten Zeugen einen brennenden Transporter an der Varenseller Straße in Rietberg. Der Ford Transporter stand geparkt am Fahrbahnrand, unmittelbar neben einem Mercedes. Dieser fing ebenfalls Feuer. Der Transporter brannte vollkommen aus. Der Mercedes wurde im vorderen Bereich beschädigt. Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden. Die Brandermittler der Polizei Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell