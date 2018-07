POL-GT: Raub in Isselhorst - Ergänzung

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Wie bereits veröffentlicht ist es am Donnerstagabend (05.07., 22.15 Uhr) zu einem Raub auf eine 59-jährige Dame in einem Wohnhaus In den Braken gekommen. Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntagmorgen (01.07., 10.15 Uhr) wurde die Polizei über einen bereits gelöschten Brand in einer Wohnung eines ehemaligen Bauernhauses In den Braken informiert. Ermittlungen dazu ergaben, dass die leerstehende Erdgeschosswohnung durch Brandstiftung Feuer gefangen hat. Bislang unbekannte Täter haben sich Zugang zu dem bäuerlichen Anwesen verschafft und in der Küche den Brand entfacht.

In dem selben Wohnhaus kam es Ende Mai 2018 in der ersten Etage zu einem Raubdelikt auf ein männliches Opfer während der Nachtzeit. Dazu sind die Ermittlungen ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

Die Polizei prüft, inwieweit aufgrund der örtlichen Nähe der jeweiligen Tatorte und der speziellen Tatzeiten (beginnende Nachtzeit und Nachtzeit) Zusammenhänge bestehen könnten.

Die Polizei Gütersloh bittet um Hinweise. Jede noch so kleine verdächtige Wahrnehmung kann hilfreich sein, auch aus dem weiteren Wohnumfeld in Isselhorst.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

