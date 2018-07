POL-GT: Unfallflucht - Frau fährt nach Zusammenstoß weiter

Gütersloh (ots) - Schloß-Holte Stukenbrock (JF) - Die Fahrerin eines VW Tourans beschädigte am Donnerstagmorgen (05.07., 09.05 Uhr) beim Befahren der Holter Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße einen vor ihr fahrenden VW Golf.

Der Golf-Fahrer beabsichtigte in Höhe eines Lebensmittelmarktes nach rechts in die Lüchtenstraße abzubiegen und hielt an, um einen querenden Radfahrer vorbeifahren zu lassen. Die bis dahin unbekannte Touran Fahrerin fuhr links an dem Golf vorbei, touchierte diesen und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Golf-Fahrer merkte sich das Kennzeichen der Unfallflüchtigen verständigte im Anschluss die Polizei.

Die Ermittlungen führten zu einer 29-jährigen Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock. Gegen diese ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell