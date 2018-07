POL-GT: Reitturnier in Steinhagen - Sättel gestohlen

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Freitag (05.07., 21.00 Uhr bis 06.07., 07.15 Uhr) mehrere Sättel von dem Gelände eines Reitturniers an dem Postweg in Steinhagen.

Die Diebe sind auf bislang unbekannte Art auf das Gelände gelangt und hebelten anschließend drei mobile, verschlossene Sattelschränke auf. Aus diesen entwendeten sie insgesamt vier hochwertige Sättel. Das Gelände ist umzäunt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um das Turniergelände verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind Personen oder Autos aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell