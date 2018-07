POL-GT: Unfallflucht - 20-jähriger Mann fährt nach Zusammenstoß weiter

Gütersloh (ots) - Steinhagen-Brockhagen (JF) - Der Fahrer eines Ford Transporters beschädigte am Dienstagmorgen (03.07., 08.40 Uhr) beim Befahren der Harsewinkeler Straße in Fahrtrichtung Brockhagen einen ihm dort entgegenkommenden Mitsubishi Pajero am linken Außenspiegel.

Nach dem Zusammenstoß setzte der bis dahin unbekannte Fahrers des Transporters seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Fahrer des Mitsubishi Pajeros wendete und fuhr hinter dem Transporter her. In Höhe des Settelwegs in Halle gelang es dem Pajero-Fahrer, den Fahrer des Fords auf sich aufmerksam zu machen und zum Anhalten zu bewegen. Parallel dazu informierte er die Polizei über den Polizeiruf 110.

Bei dem Fahrer des Fords handelt es sich um einen 20-jährigen Mann aus Lage, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

