POL-GT: Zeugin gesucht

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am späten Samstagnachmittag (24.02.) gab es in Wiedenbrück an der Hauptstraße eine Streitigkeit zwischen einer Frau und zwei Männern. Alle drei Personen standen an einem silbernen Auto.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind nicht bekannt

Der Vorfall wurde möglicherweise durch eine Fahrradfahrerin beobachtet. Die Dame und auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 zu melden.

