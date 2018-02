POL-GT: Teststreifenwagen - der BMW ist da

BME 2er Gran Tourer Bild-Infos Download

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - Wie bereits veröffentlicht, testet die Kreispolizeibehörde Gütersloh gemeinsam mit vier weiteren Behörden fünf potentielle neue Streifenwagen (siehe Presseberichte vom 31.01., 07.02., 14.02. und 21.02.).

Fünf Fahrzeugtypen - Fünf Behörden - Fünf Wochen.

Fünf verschiedene Fahrzeugmodelle werden jeweils eine Woche in der Praxis von Polizistinnen und Polizisten an fünf Standorten in NRW im Streifendienst erprobt.

Seit Mittwochnachmittag ist der letzte der fünf Wagen, der BMW 2er Gran Tourer in Gütersloh im Einsatz. In den vergangenen vier Wochen wurden bereits der Ford S-Max, der VW Touran, der Opel Zafira und der Mercedes Vito auf Herz und Nieren geprüft.

Die Polizistinnen und Polizisten erproben unter anderem die Anbringung von Bedienelementen, die Unterbringung von Einsatzmitteln und Ausrüstung, sowie die technischen Detaillösungen, die in den Fahrzeugen verbaut sind.

