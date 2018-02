POL-GT: Auffahrunfall auf dem Westring - zwei Verletzte

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Auf dem Westring in Höhe der Herzebrocker Straße ereignete sich am Dienstagnachmittag (27.02., 15.30 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt wurden.

Eine 68-jährige Gütersloherin befuhr mit ihrem Opel den Westring in Richtung Rheda-Wiedenbrück. In Höhe der Ampel an der Kreuzung Herzebrocker Straße, fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor der Ampel stehenden VW eines 86-jährigen Langenbergers auf.

Durch den Zusammenstoß wurde die Opel-Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Das Auto der Gütersloherin wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 6500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich um die Unfallstelle teilweise gesperrt.

