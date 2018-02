POL-GT: Brand einer Lagerhalle in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Mittwochmorgen (28.02., 03.55 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand einer Lagerhalle an der Holter Straße informiert.

Als die Einsatzkräfte an dem Brandort eintrafen, stand dieser bereits in Flammen. Es handelt sich dabei um einen holzverarbeitenden Betrieb. Die Feuerwehr begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Diese dauern derzeit noch an.

Die Holter Straße wurde zwischen der Dechant-Brill-Straße und der Schlossstraße für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Angaben über die Schadenshöhe oder die Brandursache können derzeit nicht getätigt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

