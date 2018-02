POL-GT: Vermisster Mann verstorben aufgefunden

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Wie bereits in der Nacht veröffentlicht, wurde seit Montagabend ein 82-jähriger Mann aus dem St.-Lucia Hospital in Harsewinkel an dem Dechant-Budde Weg vermisst.

Die Polizei hat die ganze Nacht mit starken Kräften nach dem dementen Mann gesucht. Zweimal wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, mit welchem die Suche unterstützt wurde. Zudem wurde im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissten gesucht.

Am Dienstagmorgen (27.02., 07.30 Uhr) meldete sich eine Passantin bei der Polizei, welcher auf der Oesterweger Straße eine leblose Person am Straßenrand zwischen Sträuchern aufgefunden hat. Es handelte sich dabei um den vermissten 82-Jährigen.

Ein hinzugezogener Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein Fremdverschulden auszuschließen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell