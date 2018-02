POL-GT: 79-Jährige stürzt und verletzt sich schwer - jugendliche Radfahrer fahren weiter

Gütersloh (ots) - Rietberg (CK) - Am Freitagnachmittag (23.02., 15.25 Uhr) war eine 79-jährige Frau aus Rietberg zu Fuß auf dem kombinierten Geh-/ Radweg der Bahnhofstraße aus Richtung Rathausstraße kommend in Gehrichtung Neuenkirchen unterwegs. Die ältere Frau war nach Zeugenaussagen am äußersten rechten Rad unterwegs.

In dieser Situation fuhr in Höhe der Straße Am Dortenbach eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Schülerinnen und Schülern auf ihren Rädern an der Frau vorbei.

Dabei stieß ein Jugendlicher aus der Gruppe, der zwei Taschen bzw. Rucksäcke und eine große Sporttasche mit sich führte, gegen die Frau. Diese stürzte infolgedessen und verletzte sich schwer.

Ein Zeuge kümmerte sich um die Verletzte und versuchte noch, die Jugendlichen, die ihre Fahrt fortsetzten, zurückzurufen.

Die 79-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das St. Vinzenz Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall oder zu der Gruppe von jugendlichen Radfahrern machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

