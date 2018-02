POL-GT: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (LG) - Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Münsterstraße (B513) in Harsewinkel ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 62 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Bielefeld fuhr mit seinem VW Golf aus Harsewinkel kommend in Richtung Greffen, ihm kam ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito entgegen. Als sich der VW Golf in Höhe der Gaststätte Waldklause befand, verlor der Fahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr im steilen Winkel in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes Vito, wobei der Golffahrer kurzfristig in seinem Pkw eingeklemmt wurde. Der Pkw-Fahrer aus Bielefeld wurde mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht, der Mercedesfahrer konnte selbständig einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der VW Golf wurde zwecks weiterer Untersuchungen zur Unfallursache sichergestellt. Die B 513 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16.30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

