POL-GT: Tankstelleneinbrecher festgestellt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Seit Anfang Februar kam es insgesamt dreimal zu Einbrüchen in eine Tankstelle an der Herzebrocker Straße. Bis dahin unbekannte Täter hatten es in allen Fällen auf Tabakwaren abgesehen.

Am Mittwochabend (21.02.) waren einer Streifenwagenbesatzung drei Männer aufgefallen. Da diese auf die Beschreibungen der Einbrecher passten, welche aufgrund von Zeugenaussagen bekannt waren, wurden sie durch die Polizei angesprochen. Zwei Männer des Trios gaben die Einbrüche in die Tankstelle zu.

Die Polizei prüft nun, ob die Männer noch für weitere Taten in Betracht kommen.

Bei den Tätern handelt es sich um einen 18-Jährigen und zwei 17-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück.

